Diamanti: “Cesena, che brutto avvio di gara, non possiamo regalare ritmo e intensità”

Cercare qualcosa di positivo nella sconfitta del Cesena a Reggio Emilia non è impresa semplice. Ad Alessandro Diamanti, in sala stampa, viene chiesto di fare questo: “Cosa salvo oggi? Non certo i primi 20’ – attacca il tecnico bianconero – non so perché ma siamo entrati tessimi, come un pugile alle corde. Aggiungiamoci i fatto che giochi contro una squadra tecnicamente più forte di te e quando ti risvegli dal torpore sta già 2-0 per gli altri. Non ti puoi permettere di regalare 20 minuti agli avversari, a maggior ragione se sono tecnicamente di un altro livello rispetto a te”.

Poi qualcosa da salvare c’è stato: “Sì, passata la prima metà del primo tempo, una volta in svantaggio, ci siamo sciolti ed abbiamo iniziato ad affacciarci nell’altra metà campo. In particolar modo ad inizio ripresa abbiamo avuto anche un bel set di occasioni. Se avessimo fatto un gol magari la partita, malgrado tutto, sarebbe potuta diventare anche un po’ più “carina”. Poi ci sta: sei sotto 2-0, giochi contro il Sassuolo, loro ripartono e ti fanno male e ti segnano ancora. Noi siamo consapevoli del fatto che dobbiamo partire fortissimo ed arrivare altrettanto forte fino al 95’. Non possiamo regalare ritmo e intensità a nessuno, altrimenti va male”.