Diamanti: “Bravo Cesena, ho visto una prestazione seria” VIDEO

A fine gara Alessandro Diamanti commenta la prima uscita al Manuzzi del suo Cesena: “La situazione è in miglioramento. Ci sono stati dei passettini in avanti che ci faranno trovare pronti alla prima gara. Io sono contento del ritiro, i ragazzi hanno lavorato con entusiasmo”.

Come sperate di arrivare all’inizio del campionato? “C’è tanto lavoro da fare e cercheremo sempre di migliorare. Io sono contento di lavorare con ragazzi che danno tutto. Ai giocatori non spaventa il lavoro, è un gruppo mentalizzato nel modo giusto”.

Zamagni oggi ha giocato con la Primavera, ma Diamanti precisa: “I giovani vanno ruotati, poi quando arrivano ragazzi nuovi non si può lavorare in 30. Nessuna bocciatura in ogni caso. Caprini non ha giocato perché preferisco faccia un buon allenamento”.