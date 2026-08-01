Diamanti: “Bravo Cesena, ho visto una prestazione seria” VIDEO

Cesena Calcio
La formazione iniziale del Cesena contro la Forsempronese (Zanotti)
La formazione iniziale del Cesena contro la Forsempronese (Zanotti)

A fine gara Alessandro Diamanti commenta la prima uscita al Manuzzi del suo Cesena: “La situazione è in miglioramento. Ci sono stati dei passettini in avanti che ci faranno trovare pronti alla prima gara. Io sono contento del ritiro, i ragazzi hanno lavorato con entusiasmo”.

Come sperate di arrivare all’inizio del campionato? “C’è tanto lavoro da fare e cercheremo sempre di migliorare. Io sono contento di lavorare con ragazzi che danno tutto. Ai giocatori non spaventa il lavoro, è un gruppo mentalizzato nel modo giusto”.

Zamagni oggi ha giocato con la Primavera, ma Diamanti precisa: “I giovani vanno ruotati, poi quando arrivano ragazzi nuovi non si può lavorare in 30. Nessuna bocciatura in ogni caso. Caprini non ha giocato perché preferisco faccia un buon allenamento”.

Diamanti schiva i giudizi sui singoli: “Preferisco valutare la squadra, che giocato con pazienza contro un avversario col blocco basso. È stata una prestazione seria e se Bisoli segna subito, magari ci si divertiva di più”.

Il gol di Bertaccini è stata una bella storia in più: “È un ragazzo serio che mi piace, faremo di tutto per farlo diventare un giocatore di calcio. Lui è un esempio positivo per tutto il gruppo”.

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