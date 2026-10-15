Di Taranto-Cesena: l’addio può arrivare in giornata

Forse già in giornata Corrado Di Taranto risolverà il contratto in essere con il Cesena e sarà annunciato il suo addio a 27 mesi e mezzo dall’arrivo in Romagna. Di Taranto poi continuerà ancora per qualche giorno per facilitare l’ingresso del suo successore Sandro Mencucci, che è arrivato solo martedì ma che sembra avere già la situazione sotto controllo dall’alto della sua esperienza, delle sue qualità e della sua capacità organizzativa. Il suo arrivo dovrebbe essere ufficializzato dopo il comunicato di addio a Di Taranto.

Due assenti

Verso Avellino, il Cesena fa i conti con due assenze, quelle di Caprini, fuori causa ormai da un mese e mezzo, e quella di Schirone. Ha invece pienamente recuperato Gelli.

Prevendita a buon ritmo

Procede a buon ritmo la prevendita per domenica. Questo grazie anche ai biglietti acquistati per la curva ospiti: 1.145, sui 2.500 disponibili, nella giornata di ieri dopo il via libera (obbligo di tessera solo per i residenti in Campania). In totale sono stati staccati 2.081 biglietti: 936 quelli venduti ai tifosi del Cesena.