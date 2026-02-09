Dentro l’armadio del Cesena ora ci sono più cambi d’abito

Riassunto delle puntate precedenti: Frosinone-Cesena 3-1 a fine settembre e Cesena-Carrarese 2-1 a fine ottobre. E poi basta. Ma il bello arriva adesso, perché da domani a metà marzo, sulla strada del Cavalluccio, ci saranno tre turni infrasettimanali in poco più di un mese e dentro la fase cruciale di questa stagione: Entella-Cesena, Cesena-Monza e Mantova-Cesena.
Nel primo infrasettimanale del campionato, la squadra di Mignani crollò alla distanza a Frosinone, nella peggior esibizione dell’andata, mentre in casa contro la Carrarese i bianconeri si presero una bella rivincita cogliendo la terza vittoria consecutiva dopo i blitz di La Spezia e Bolzano. Con il ritorno delle partite piazzate a metà settimana, torna di moda una parola che non dispiace al tecnico del Cesena: il turnover, applicato in modo poderoso un anno fa e anche nelle due gare di questa stagione. Cosa accadrà domani sera sul sintetico di Chiavari?