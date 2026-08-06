Debenedetti: “Cesena è il posto giusto per me”

Fisico possente e sorriso contagioso. Alessandro Debenedetti si è presentato questa mattina nella sala stampa del Manuzzi: “La trattativa è stata abbastanza lunga, ma io ho accettato immediatamente il trasferimento a Cesena e ora non vedo l’ora di cominciare. Ho svolto il pre-ritiro con il Genoa e con De Rossi, poi la società mi ha messo a disposizione uno staff e mi sono sempre allenato a parte, per questo motivo ho avuto bisogno di qualche giorno di adattamento. Sarà il mio terzo campionato in B, ho sempre giocato per la salvezza, ma ora sono arrivato in un club più ambizioso e penso di essere arrivato nel posto giusto. Shpendi? Cristian ha qualità incredibili, lo dimostrano le sue precedenti stagioni e i suoi numeri. Possiamo lavorare bene insieme”.

Il Cesena giocherà con il 4-3-3, ma per Debenedetti non sarà una questione di numeri o di moduli: “Con Possanzini non c’era un modulo ben preciso, ma c’erano posizioni e soluzioni. Neppure con Diamanti abbiamo parlato di numeri, ma solo di un gioco verticale e propositivo. Io sono pronto a mettermi a disposizione”.