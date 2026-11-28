Marco Dalla Vecchia ha segnato il primo gol in maglia bianconera per il momentaneo vantaggio a Vicenza. Le sue parole al termine della gara: “È stata un’emozione indescrivibile perché è stata la mia prima volta tra i professionisti, sono molto contento un po’ meno per il risultato perché si poteva portare a casa la vittoria”.

Dopo una prima parte di stagione un po’ in sordina, l’ex Entella si sta ritagliando uno spazio importante in squadra: “L’inizio qui a Cesena era stato un po’ di buio per me, ma ora ne sono uscito. Dedico il gol alla mia ragazza Virginia che però oggi non era presente, in tribuna c’erano invece i miei genitori e mio zio”.