Dalla Vecchia: “Felice di avere scelto il Cesena, un grandissimo club di B” VIDEO

Dopo aver assaggiato il Manuzzi dalla tribuna contro la Sampdoria, sabato sera Marco Dalla Vecchia avrà per la prima volta a disposizione di Diamanti proprio sul campo della Virtus Entella, la “sua” vecchia casa: “Non vedo l’ora di giocare, qua mi sono sentito a casa fin dal primo giorno e ora attendo il debutto. Una settimana fa avevo due situazioni molto interessanti in mano. Mi volevano il Lecce, cioè un club di A, e il Cesena, cioè un grandissimo club di B. Ho scelto la Romagna e sono sicuro di aver fatto la cosa giusta. Sabato tornerò subito a Chiavari e sarà emozionante ritrovare tanti vecchi compagni: dovremo scendere in campo con la mentalità giusta, perchè in casa l’Entella sa esaltarsi”.