Dalla Vecchia: “Felice di avere scelto il Cesena, un grandissimo club di B” VIDEO

Cesena Calcio
Massimo Agostini e Marco Dalla Vecchia
Massimo Agostini e Marco Dalla Vecchia

Dopo aver assaggiato il Manuzzi dalla tribuna contro la Sampdoria, sabato sera Marco Dalla Vecchia avrà per la prima volta a disposizione di Diamanti proprio sul campo della Virtus Entella, la “sua” vecchia casa: “Non vedo l’ora di giocare, qua mi sono sentito a casa fin dal primo giorno e ora attendo il debutto. Una settimana fa avevo due situazioni molto interessanti in mano. Mi volevano il Lecce, cioè un club di A, e il Cesena, cioè un grandissimo club di B. Ho scelto la Romagna e sono sicuro di aver fatto la cosa giusta. Sabato tornerò subito a Chiavari e sarà emozionante ritrovare tanti vecchi compagni: dovremo scendere in campo con la mentalità giusta, perchè in casa l’Entella sa esaltarsi”.

Sulle caratteristiche, Dalla Vecchia non ha dubbi: “Sui siti c’è scritto che sono un metro e 75, ma in realtà sono un metro e 91, quindi leggermente più alto. Mi piace giocare a tre e fare la mezzala, provando sempre a riempire l’area e a sfruttare la mia fisicità”.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui