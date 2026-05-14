Dai tifosi di “Insieme per il Cesena” una generosa donazione al Centro Donna Antiviolenza

Un territorio intero che lavora insieme, si mobilita e prende posizione contro la violenza sulle donne: è questo il significato più profondo della donazione ricevuta dal Centro Donna Centro Antiviolenza del Comune di Cesena grazie all’impegno di ‘Insieme per Cesena’ e di tutta la comunità dei tifosi bianconeri.

Il 14 gennaio, ‘Insieme per il Cesena’ ha organizzato una Tombola solidale dedicata proprio al sostegno del Centro Donna. Un’iniziativa nata dalla volontà di trasformare un momento di comunità e aggregazione in un gesto concreto di supporto ai percorsi di prevenzione, ascolto e contrasto alla violenza maschile contro le donne.

L’8 maggio, allo stadio Manuzzi, i club di ‘Insieme per il Cesena’, hanno consegnato ufficialmente la donazione al Centro Donna Centro Antiviolenza del Comune di Cesena, confermando quanto il mondo dello sport e del tifo possa diventare protagonista di una cultura fondata sul rispetto, sulla responsabilità e sulla vicinanza alle donne. Un ringraziamento speciale va a Daniela Angelini, a tutte le volontarie e i volontari, alle tifose e ai tifosi del Cesena che hanno contribuito con generosità e partecipazione a questa importante iniziativa.