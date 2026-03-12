Da “scarto” del Cesena a trascinatore del Frosinone: riecco Calò al Manuzzi

Un carissimo nemico. Sabato al Manuzzi, all’interno della cabina di pilotaggio del Frosinone, ci sarà un giocatore di proprietà del Cesena. A tenere in mano il volante della macchina di Alvini spunterà la sagoma di Giacomo Calò, che in estate il club bianconero ha ceduto ai ciociari con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato intorno ai 300mila euro). Dopo una stagione trascorsa sull’altalena in Romagna, con qualche picco verso l’alto e anche tanti mugugni del popolo bianconero, il centrocampista di Trieste è diventato uno degli insostituibili perni del Frosinone, che Calò ha contribuito a trainare fino al 1° posto (nel girone di andata) e che, negli ultimi due mesi di campionato, proverà a riportare in Serie A all’interno di una stagione da favola. Per il club ciociaro e per lo stesso regista.