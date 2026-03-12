Da “scarto” del Cesena a trascinatore del Frosinone: riecco Calò al Manuzzi

Un carissimo nemico. Sabato al Manuzzi, all’interno della cabina di pilotaggio del Frosinone, ci sarà un giocatore di proprietà del Cesena. A tenere in mano il volante della macchina di Alvini spunterà la sagoma di Giacomo Calò, che in estate il club bianconero ha ceduto ai ciociari con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato intorno ai 300mila euro). Dopo una stagione trascorsa sull’altalena in Romagna, con qualche picco verso l’alto e anche tanti mugugni del popolo bianconero, il centrocampista di Trieste è diventato uno degli insostituibili perni del Frosinone, che Calò ha contribuito a trainare fino al 1° posto (nel girone di andata) e che, negli ultimi due mesi di campionato, proverà a riportare in Serie A all’interno di una stagione da favola. Per il club ciociaro e per lo stesso regista.

Alti e bassi

E dire che, un’estate fa, il Cesena ha fatto di tutto per cambiare il proprio pilota e sbarazzarsi di un centrocampista che non aveva lasciato il segno, anche per colpa non sua, al primo anno di B con il Cavalluccio. Nella scorsa stagione Calò, primo acquisto estivo, ha pagato a caro prezzo la costruzione estiva del centrocampo. I piani di Artico, con l’ex cosentino e Bastoni davanti alla difesa, sono stati ben presto sopraffatti dalla realtà: pur esprimendo un buon calcio, l’assetto iniziale non garantiva filtro e la difesa era obbligata a imbarcare troppa acqua. Non messo nelle migliori condizioni per esprimersi, Calò ne ha risentito pur senza mai disunirsi: il centrocampo a due utilizzato fino a metà ottobre 2024 non era l’abito migliore, poi Mignani è stato intelligente a metterci le mani, abbassando il regista, togliendogli campo e soprattutto affiancandogli due mezzali. Spesso accompagnato da un malcelato brusio del Manuzzi, il regista del Cesena ha chiuso il campionato giocando praticamente tutte le partite (36 presenze complessive), segnando 2 gol decisivi nel ritorno (a Cremona e in casa contro il Palermo) e firmando 5 assist. Nota di demerito: la gomitata a Benali contro il Bari che gli costò 3 giornate di squalifica.

Leadership