Da martedì il Cesena si trasferisce a Martorano

Due giorni di riposo per il Cesena, che si ritroverà domani pomeriggio per la ripresa degli allenamenti, ma a Martorano e non a Villa Silvia. Nel prossimo mese, infatti, i bianconeri di Mignani lavoreranno sul rinnovato campo in erba sintetica del Romagna Centro. Al Rognoni, infatti, sono partiti i lavori di rifacimento del manto erboso del campo utilizzato dalla prima squadra, che tornerà nel proprio quartier generale a novembre.

Domani, Mignani non avrà a disposizione i nazionali Ceesay, Mendicino, Kargbo e Shpendi. Il primo scenderà in campo con il Gambia nelle due gare contro il Madagascar venerdì 11 e lunedì 14 ottobre. Il centrocampista azzurro, invece, si è spostato a Milano Marittima, sede del ritiro dell’Italia Under 19, che in Romagna sfiderà due volte il Galles, prima a Ravenna (giovedì alle ore 15) e poi a Santarcangelo (domenica 13 sempre alle ore 15). Quanto a Kargbo, la sua Sierra Leone giocherà contro la Costa d’Avorio venerdì 11 e martedì 15, stesso giorno di Albania-Armenia Under 21 che vedrà in campo Cristian Shpendi.

