Da Mantova a Catanzaro in auto per seguire il Cesena ai play-off. Claudio “Billy” Mantovani ha fatto la storia del club bianconero, con cui ha conquistato la promozione in A del 1973, ed è tuttora “Storia”, visto che in quella stagione rimase 1.251 minuti senza subire gol, record di imbattibilità in Serie B che detiene da 52 anni. A 81 anni Mantovani si è messo in auto da Mantova per andare a tifare per il Cesena allo stadio Ceravolo: “Seguirlo mi fa sentire giovane”.