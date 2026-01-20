Da giovedì 22 gennaio “Amarildo–Un podcast sul Cesena” sbarca sul sito del Corriere Romagna

Cesena Calcio
  • 20 gennaio 2026
Da giovedì 22 gennaio “Amarildo–Un podcast sul Cesena” sbarca sul sito del Corriere Romagna

Con l’inizio del girone di ritorno del campionato di Serie B, il podcast dedicato ai bianconeri condotto da Luca Alberto Montanari, Francesco Gualdi e Francesco Zani arricchisce il sito del Corriere Romagna. Mezz’ora abbondante di approfondimenti e aneddoti sul cammino del Cavalluccio attraverso un podcast che ha appena festeggiato il suo primo compleanno con un consenso sempre crescente da parte degli appassionati. Appuntamento quindi a tutti i giovedi mattina alle ore 11 nella sezione del Cesena Calcio

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui