Da Berkeley al mondo del fitness fino al Cesena: la nuova sfida di Mike Melby

Michael J. Melby De Luca si definisce “orgogliosamente italo-americano” su LinkedIn, e questa sua doppia identità spunta fuori un po’ ovunque, navigando sul web. Melby vive a Newport Beach, California, un posto che definire da cartolina è dire poco: spiagge di qua, campi da golf di là: insomma, la quintessenza della costa ovest degli Stati Uniti. Sposato con Caroline Gracie, brasiliana, hanno due figli: Kailan Rocco e Cristian Gaetano, visti anche quest’anno (il 27 settembre per Cesena-Spal) al Manuzzi con sciarpe e maglie bianconere. Appassionato di sport (ovviamente), arti marziali, oltre all’inglese parla portoghese, italiano e spagnolo.

Il suo percorso di studi e professionale è coi fiocchi: studi a University of California (nell’iconico campus di Berkeley, centro delle proteste studentesche americane negli anni Sessanta), poi Master in Business Administration a Wharton. Da qui, inizia la sua avventura imprenditoriale che lo porta in pochi anni dall’essere un analista e consulente in ambito finanziario al mettersi in proprio.

La scalata è rapidissima. Il primo passo da imprenditore è la creazione di due start-up nell’ambito del business digitale che vengono rapidamente vendute: un percorso decisamente californiano e da “Silicon Valley”. A questo punto, è il momento del grande salto della sua carriera, che si può associare a un unico grande interesse: il fitness.

Melby diventa manager di Ufc Gym, azienda che si occupa di sviluppare soluzioni di allenamento legate alla boxe e alle arti marziali. Con Melby al timone, Ufc Gym si espande sui mercati internazionali, aprendo palestre e centri in mezzo mondo, dalle Filippine al Brasile, dall’Australia a Dubai. Il consolidamento finale è FitLab, piattaforma da lui creata e guidata, e divenuta rapidamente punto di riferimento per il mondo del fitness e dell’allenamento. FitLab lavora con brand d’eccezione – Nike su tutti – ed è all’avanguardia nell’applicazione delle tecnologie al mondo del fitness. Come spin-off, nel 2016 nasce FitLab venture capital, braccio finanziario di Melby e veicolo per gli investimenti nel settore.