Da Adamo a Berti: per il Cesena un 2026 da 5 milioni di euro

Aspettando l’ufficialità di un’operazione in entrata (tra oggi e domani è atteso l’annuncio di Alessandro Diamanti), eccone una in uscita: Tommaso Berti è un nuovo giocatore della Cremonese. Il cerchio si è chiuso definitivamente ieri, al termine di una trattativa-lampo apparecchiata alla fine della scorsa settimana e deflagrata nel tardo pomeriggio di martedì, quando il club lombardo ha deciso di accelerare per la gioia del Cesena, che aveva assolutamente bisogno di una cessione pesante per realizzare una plusvalenza da mettere a bilancio entro il 30 giugno.