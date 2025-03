Le parole di Luca D’Angelo al quale lo 0-0 del suo Spezia sta stretto: “Abbiamo avuto tante occasioni per passare in vantaggio contro il Cesena che è una squadra forte e che ha giocato di rimessa. Abbiamo giocato prevalentemente nella metà campo del Cesena, avremmo meritato qualcosa in più, ma se non abbiamo vinto significa che qualcosa abbiamo sbagliato”.