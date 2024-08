Marco Curto ha lasciato il segno con un gran gol per il momentaneo 1-1 a Reggio Emilia: “Sono molto contento per la mia rete. Sul cross di Donnarumma ci ho creduto e mi è andata bene. Non sono ovviamente contento per il risultato: eravamo stati bravi a riprenderla, purtroppo il loro secondo gol è arrivato nel nostro momento migliore”.