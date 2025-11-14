Cristian Shpendi sfida il gemello e altri tre ex: una classifica cannonieri “made in Cesena”

Quando il gol è una questione di famiglia. Proprio come accade ormai da qualche anno in casa Shpendi, dove nell’ultima giornata un gemello (Stiven) ha chiamato e l’altro (Cristian) ha risposto: il primo ha segnato su rigore in Empoli-Catanzaro mentre il secondo ha fatto “copia e incolla” in Cesena-Avellino. Curiosamente i due attaccanti italo-albanesi hanno guadagnato l’ultima sosta del 2025 a braccetto, con lo stesso numero di gol realizzati: 5 a testa. Ma, tornando alla questione di famiglia di cui sopra, c’è un’altra curiosità che spicca osservando la classifica marcatori del campionato di Serie B. Sul podio oltre a Cristian e al gemello Stiven, ci sono altri tre ex attaccanti del Cesena che, da queste parti, hanno lasciato ricordi contrastanti.