Cristian Shpendi sfida il gemello e altri tre ex: una classifica cannonieri “made in Cesena”

Quando il gol è una questione di famiglia. Proprio come accade ormai da qualche anno in casa Shpendi, dove nell’ultima giornata un gemello (Stiven) ha chiamato e l’altro (Cristian) ha risposto: il primo ha segnato su rigore in Empoli-Catanzaro mentre il secondo ha fatto “copia e incolla” in Cesena-Avellino. Curiosamente i due attaccanti italo-albanesi hanno guadagnato l’ultima sosta del 2025 a braccetto, con lo stesso numero di gol realizzati: 5 a testa. Ma, tornando alla questione di famiglia di cui sopra, c’è un’altra curiosità che spicca osservando la classifica marcatori del campionato di Serie B. Sul podio oltre a Cristian e al gemello Stiven, ci sono altri tre ex attaccanti del Cesena che, da queste parti, hanno lasciato ricordi contrastanti.

Capocannoniere

Dopo le prime 12 giornate, il capocannoniere della B è Ettore Gliozzi del Modena: il centravanti calabrese cresciuto nel Sassuolo ha già realizzato 7 gol di cui ben 6 su calcio di rigore ed è il titolare della seconda forza del campionato, che venerdì 28 giocherà al Manuzzi. Gliozzi ritornerà in uno stadio e in una città dove non ha lasciato grandi ricordi: arrivò in bianconero nell’estate 2017, in prestito dal Sassuolo, ma totalizzò appena 8 presenze e nessun gol, anche per colpa di un infortunio al ginocchio. A gennaio 2018 salutò tutti e passò al Padova, ma l’anno della consacrazione fu quello successivo, quando Gliozzi firmò 15 gol in Serie C con la maglia del Siena agli ordini di Michele Mignani.

Quanti ricordi

Un gradino sotto, nella classifica marcatori, c’è invece un centravanti che in riva al Savio ha lasciato ottimi ricordi: Mattia Bortolussi. Dopo la vittoria del campionato di Serie D e un ritorno tra i professionisti interrotto dalla pandemia, il delfino di Zebi è stato il primo vero bomber del nuovo Cesena post-fallimento, indossando la maglia bianconera per due stagioni consecutive, dal 2020 al 2022, agli ordini di Viali: Bortolussi, che dopo Cristian Shpendi è il miglior bomber del Cesena Fc (assieme a Corazza), ha segnato 28 gol e servito 11 assist in 80 gare ufficiali tra campionato, Coppe e play-off. In questa stagione, a 29 anni, ha assaggiato per la prima volta la B inseguita anche in Romagna e la partenza è stata da applausi: 6 gol in 12 giornate, di cui 3 su rigore. Dopo Gliozzi, che chiuderà il mese di novembre, sarà proprio Bortolussi ad aprire quello di dicembre con Padova-Cesena nel giorno dell’Immacolata.

Quota 5