Cristian Shpendi dal Cesena alla nazionale d’Albania: convocato da Maran per i test con Israele e Lussemburgo

Cristian Shpendi torna in nazionale. Il nuovo Ct dell’Albania, il trentino Rolando Maran, ha convocato il centravanti del Cesena in vista delle amichevoli in programma a Tirana contro Israele (mercoledì 3 giugno) e contro Lussemburgo (sabato 6 giugno). Non c’è, invece, il gemello Stiven. Oltre a Cristian sono stati infatti chiamati come attaccanti Mirlind Daku (Rubin Kazan), Armando Broja (Burnley) e Myrto Uzuni (Austin Fc). Cristian Shpendi è alla seconda convocazione e vanta una presenza in nazionale in occasione dell’amichevole a Gibilterra del 4 settembre 2025.