Cremonese-Cesena: divieto di trasferta solo per i residenti di Forlì-Cesena. La Curva Mare: “Impugneremo questi provvedimenti”

Il divieto di trasferta per Cremonese-Cesena è limitato ai residenti di Forlì-Cesena. Lo specifica la Cremonese nel suo sito, riportando le disposizioni finalmente definitive a 48 ore dall’inizio della partita. “U.S. Cremonese rende noto che in occasione della partita Cremonese-Cesena, in programma sabato 22 febbraio alle 17.15 allo stadio Giovanni Zini a seguito della determina del Casms e vista l’ordinanza del Prefetto, è vietata la vendita dei tagliandi per qualsiasi settore dello stadio Giovanni Zini per i residenti della provincia di Forlì-Cesena. I biglietti per il settore ospiti saranno comunque in vendita per i residenti al di fuori della provincia di Forlì-Cesena, fino alle ore 19 di venerdì 21 febbraio 2025”.

La rabbia della Curva Mare

La Curva Mare già all’ora di pranzo, prima ancora dell’ufficializzazione, del divieto aveva postato questo comunicato: “A poco più di 48 ore dall’incontro Cremonese-Cesena di sabato arriva l’ufficialità del divieto di trasferta. Per l’ennesima volta pensiamo che la misura sia colma. Motivo per il quale ci siamo attivati con avvocati per impugnare questi provvedimenti ridicoli ma è ora che tutti aprano gli occhi davanti all’incompetenza e sbruffonaggine di certe autorità, che, fregandosene altamente, tengono in bilico un’intera tifoseria fino a 2 giorni prima. Qualcuno si è mai posto la domanda di quanto sia dispendioso in termini economici e di tempo organizzare una trasferta? Qualcuno di questi sa cosa vuol dire avere neanche due giorni per organizzare pullman, noleggi e quant’altro? Invitiamo tutti a riflettere sulla situazione, sulla nostra battaglia contro la tessera e della sua totale inutilità come dimostrato in questi casi ma soprattutto a prendere le distanze da questi soggetti e da questo calcio che ci appartiene sempre meno”

L’indignazione del coordinamento

Il Coordinamento Cesena ha inviato in serata questa nota: “Ancora una volta, ci troviamo di fronte a una decisione improvvisa e senza alcun senso logico: a meno di 48 ore dalla partita, viene vietata la trasferta ai gruppi organizzati e ai semplici tifosi, residenti nella provincia di Forlì-Cesena, che avevano programmato di seguire la squadra. Una decisione del genere non tiene conto delle organizzazioni già avviate, degli impegni disdetti, delle ferie richieste, dei viaggi già pianificati. Non si tratta solo di un disservizio, ma di una mancanza di rispetto nei confronti di chi ogni settimana dedica tempo, soldi e passione per sostenere la propria squadra. Il calcio senza tifosi non ha senso. Lo hanno detto gli stessi addetti ai lavori durante la pandemia, quando gli stadi vuoti hanno mostrato quanto triste sia il calcio senza il suo pubblico. Eppure, oggi si continua a trattare il tifoso come un problema da gestire e non come una parte fondamentale dello spettacolo. Come Coordinamento Cesena, insieme ad altri gruppi, ci stiamo già muovendo con il supporto di avvocati affinché i diritti dei tifosi vengano tutelati e il rispetto torni a essere un principio imprescindibile. Invitiamo tutti gli appassionati di calcio, indipendentemente dal colore della propria squadra, a riflettere su quanto accaduto: queste decisioni ingiustificate oggi colpiscono noi, ma domani potrebbero toccare chiunque. Noi non accettiamo di essere trattati in questo modo e con questi metodi. Il calcio è della gente, e continueremo a lottare affinché chi governa il nostro sport impari finalmente a rispettarlo”.

Ultras grigiorossi fuori

Da segnalare che il gruppo Underfives Cremona non sarà presente sugli spalti sabato: “Con il divieto di trasferta agli ospiti - si legge in un comunicato appena pubblicato - comunichiamo che, coerenti come in altre occasioni del recente passato, non saremo presenti sugli spalti della curva sud. Pertanto chiediamo, per rispetto della nostra decisione, di lasciare vuoto il settore centrale e di non attaccare nulla alla vetrata”.