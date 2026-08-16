Coppa Italia: Sassuolo-Cesena, una partita da giocare e mille trattative da raccontare

Il conto alla rovescia è scattato. Domani alle ore 18.30 il Cesena disputerà la prima partita ufficiale della nuova stagione. Il teatro è noto, ancor più che prestigioso. Qui i bianconeri hanno vinto le ultime due partite disputate ma l’avversario era sempre la Reggiana: 2-1 a gennaio con doppietta di Cristian Shpendi e 1-0 il 9 febbraio 2025 con gol di Saric. Ma l’avversario domani sarà il Sassuolo e l’ultima volta contro i neroverdi finì 2-1 (il 24 agosto 2024 in Serie B) con il Cesena che giocò benissimo ma fu freddato dall’unico gol di Janis Antiste in quella stagione e da una delle due reti realizzate in Serie B da Flavio Russo. Era andata meglio, al Cesena, la volta prima. Era il 18 gennaio 2017 ed era una partita di Coppa Italia, come lo sarà domani. I bianconeri si imposero 1-2 in rimonta: sotto per un gol di Lorenzo Pellegrini, la squadra di Camplone ribaltò il Sassuolo tra l’82’ e l’85’ con un rigore di Ciano e il gol dell’ex Laribi.