Coppa Italia, Pisa-Cesena si gioca domenica 17 agosto, si va verso l’inversione di campo e il debutto stagionale al Manuzzi

La prima gara ufficiale del Cesena si giocherà domenica 17 agosto. I bianconeri sfideranno il Pisa per i 32esimi di Coppa Italia A-B. Il Pisa neopromosso in A ha il diritto del fattore campo, ma lo stadio Arena Garibaldi per quella data non sarà disponibile visti i lavori di ristrutturazione. Molto probabile quindi l’inversione di campo e che si giochi al Manuzzi. Il campionato di Serie A scatterà nel fine settimana del 23 agosto e il Pisa ha già formalmente richiesto alla Lega A di disputare la prima giornata in trasferta, così da permettere eventuali ritocchi dell’ultimo minuto senza dover affannarsi.