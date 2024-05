Coppa Italia, Il Cesena contro il Padova nel turno preliminare: la vincente sfiderà l’Hellas Verona al Bentegodi

E’ stato pubblicato il regolamento della Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025. Il Cesena partirà nel turno preliminare e riceverà il numero 37 che spetta alla neopromossa in B che ha ottenuto il maggior numero di punti. Come avversaria, una novità rispetto al passato, non avrà la squadra 44 (la vincente della Coppa Italia di C) ma la squadra 41 (la migliore delle seconde classificate): quindi il Padova. Se Toscano dovesse andare al Catania, come sembra sempre più probabile, non inizierebbe la sua avventura con gli etnei dal Dino Manuzzi ma andrebbe a sfidare in trasferta la vincente dei play-off di Serie C.

Gli accoppiamenti verranno comunicati dalla Lega Serie A solo dopo che la Figc avrà ufficializzato gli organici di Serie A, Serie B e Serie C. Quindi verso metà luglio: nella passata stagione il Lecco, inizialmente escluso dalla B, non partecipò alla Coppa Italia Frecciarossa e al suo posto subentrò la Virtus Entella, che sfidò proprio il Cesena in Romagna nel turno preliminare. Se tutto rimarrà com’è allo stato delle cose, il Cesena riceverà il Padova (probabilmente il 2 o il 3 agosto) e in caso di successo la settimana successiva andrà a giocare il primo turno al Bentegodi per affrontare l’Hellas Verona.