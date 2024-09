Coppa Italia Frecciarossa, Il Cesena vince 0-1 a Pisa con un gol di Celia e si regala l’Atalanta (rivivi il live)

52’ st. Il Cesena vince a Pisa e si regala un viaggio agli ottavi di finale: i bianconeri affronteranno ora l’Atalanta a Bergamo nella prima settimana di dicembre. Vittoria meritatissima per un Cesena decisamente sciupone

51’ st. All’ultimo secondo occasione clamorosa per il Pisa con un sinistro di Moreo che si schianta contro il palo interno ed esce dalla parte opposta

49’ st. Ancora un errore di Tavsan sulla trequarti, con palla a metà strada tra Saber e Shpendi.

48’ st. Altro giro, altra palla-gol sprecata da Antonucci

47’ st. Pazzesco errore di Tavsan, che da un metro, a porta vuota, mette fuori di testa il cross di Donnarumma da sinistra.

45’ st. Confermati i 6 minuti di recupero con il Pisa che sta buttando palloni alti in avanti a caccia dell’episodio

44’ st. Rutella ha già detto che saranno 6 i minuti di recupero

43’ st. Cesena a un passo dallo 0-2 con Shpendi, che salta anche Nicolas, ma Hojholt salva deviando in angolo il sinistro del gemello

42’ st Grande combinazione Tavsan-Shpendi-Antonucci con destro appena fuori: ma c’era il gemello in fuorigioco

40’ st. Il Pisa sta cercando il forcing finale

35’ st. Ciofi interrompe un contropiede con un fallo tattico e prende il giallo

33’ st. Sinistro di Arena da 25 metri e palla abbondantemente fuori

32’ st. Celia chiede il cambio: dentro Donnarumma

31’ st. Pisa con il 4-2-4 con Moreo per Rus

30’ st. Ancora Tavsan con una gran palla per Celia, che cerca l’assist per Shpendi: palla leggermente lunga e irraggiungibile per il gemello.

29’ st. Tavsan ignora Shpendi e spara: alto.

28’ st. Mignani inserisce Ciofi per Adamo mentre il corner non produce effetti

27’ st. Ancora Cesena: assolo di Shpendi, che salta Calabresi e calcia, trovando la parata di Nicolas in corner

26’ st. Cesena a un passo dallo 0-2. Tavsan arriva sul fondo e assiste Antonucci: destro violento che si schianta contro l’incrocio dei pali.

25’ st. Prestia si rifugia in corner su cross di Angori. Angori calcia dalla bandierina, il Cesena libera e Arena spara al volo: Klinsmann blocca.

22’ st. Punizione messa in area, respinta. Poi Piacentini svirgola e regala un corner al Pisa. Calcia Vignato e Giovanni Bonfanti devia di testa, con palla fuori di poco

21’ st. Dentro Saber e Shpendi, fuori Mendicino e Van Hooijdonk

20’ st. Mendicino abbatte Angori sulla trequarti: giallo per il diciottenne bianconero e punizione per il Pisa.

16’ st. Giallo per Abildgaard per fallo su Mendicino. Doppio cambio nel Pisa: dentro N. Bonfanti e Vignato, fuori Tourè e Jevsenak

14’ st. Pisa vicinissimo al pareggio: Arena sfonda e offre in mezzo ad Angori. Sinistro ravvicinato che Klinsmann devia contro la traversa, riprende Jevsenak e Piacentini salva sulla linea.

12’ st. Intervento duro di G. Bonfanti su Adamo: ammonito il difensore

9’ st, CELIA: 0-1 CESENA. Cesena in vantaggio con merito. Adamo imbuca per Antonucci, che entra in area da destra e la mette forte sul secondo palo, con Celia che anticipa Tourè e segna

8’ st. Recupero alto del Cesena, con Mendicino che scarica una folgore respinta da Nicolas. A rimbalzo va Antonucci e altra parata di Nicolas.

6’ st. Grande giocata di Antonucci nella metà campo difensiva e fallo da giallo di Calabresi

2’ st. Adamo ruba palla ad Angori a metà campo e fugge verso Nicolas: dal limite l’esterno spara il diagonale ma palla finisce fuori

1’ st. Rientrano le squadre in campo: una sostituzione per parte con Mangraviti per Pieraccini nel Cesena, G. Bonfanti per Beruatto nel Pisa. Primo pallone per il Cesena.

47’ pt. Si va al riposo sullo 0-0. Risultato giusto. Molto bene il Cesena nel primo quarto d’ora. Poi tanto equilibrio e due contropiede pericolosi di un Pisa che può festeggiare intanto la vittoria a tavolino della gara di Cittadella

45’ pt. Due minuti di recupero

44’ pt. Adamo sbaglia il controllo e poi placca Lind che sta per ripartire: giallo inevitabile

41’ pt. Intanto in questo momento arriva la notizia che il Pisa ha vinto il ricorso contro il Cittadella (Desogus non in distinta ma poi sceso in campo nella ripresa): i toscani hanno vinto a tavolino, quindi, il match di campionato che era terminato in parità e sono sempre più primi

40’ pt. Bella azione del Cesena, ma Francesconi ancora una volta perde il tempo di gioco e serve Celia quando era già in fuorigioco e l’azione sfuma

38’ pt. Contropiede pericolosa del Pisa. Lancio lungo per Lind, favorito dalla deviazione di testa di Francesconi che manda fuori causa Prestia: il centravanti scarica per Angori, il cui sinistro è respinto bene da Klinsmann

36’ pt. Ammonito Lind per proteste: il danese poi manda platealmente a quel paese Rutella che lo grazia dal rosso

32’ pt. Prima conclusione del Pisa: bella costruzione da dietro, con Angori che crossa da sinistra per Arena, che cerca il tiro al volo con il destro, che non è il suo piede, e manda fuori dallo stadio

30’ pt. Il già ammonito Pieraccini rischia il secondo giallo con un body-check su Arena: Rutella non fischia neppure il fallo e grazia il Cesena

26’ pt. Bellissima iniziativa di Tavsan e palla a sinistra per Antonucci, che invita al cross Celia: Van Hooijdonk anticipato da Rus

22’ pt. Cambio nel Pisa: esce Mlakar, entra Abildgaard

21’ pt. Punizione per il Pisa dalla trequarti: crossa Arena, la difesa del Cesena (oggi in maglia color pesca) spazza

19’ pt. Antonucci si allunga a sinistra, triangola con Francesconi e scarica un destro in corsa dal limite che sorvola di poco la traversa

18’ pt. Nel Pisa si è infortunato Mlakar: il trequartista resta comunque in campo

17’ pt. Bella iniziativa di Tavsan, che guadagna il fondo e cerca Van Hooijdonk: Rus sventa. Adamo recupera e offre di nuovo a Tavsan, il cui sinistro dal limite è bloccato da Nicolas

15’ pt. Brivido per Klinsmann: retropassaggio di Piacentini, con il portiere che deve difendersi dall’aggressione di Lind: si sposta la palla, salta l’attaccante danese e calcia lungo

14’ pt. Il Cesena tiene palla ma non riesce ad affondare come nei primi minuti. Il Pisa sta tutto rintanato nella metà campo difensiva e chiude gli spazi

10’ pt. Pieraccini perde palla a metà campo e poi affonda Arena: ammonizione inevitabile.

6’ pt. Ottimo Cesena in avvio: con il Pisa schiacciato dentro la propria trequarti

4’ pt. Adamo sfonda e conquista un secondo corner. Cesena a un passo dal gol: Nicolas esce male e viene salvato sulla linea da Beruatto. Arriva Mendicino al limite: destro alto.

3’ pt. Primo corner per il Cesena. Batte Tavsan, Van Hooijdonk non riesce a impattare

1’ pt. Partiti

Squadre in campo