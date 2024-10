Coppa Italia Frecciarossa, Ecco quando il Cesena giocherà la gara degli ottavi in casa dell’Atalanta

La Lega Serie A ha ufficializzato data e orario del match degli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Atalanta e Cesena. La gara si giocherà al Gewiss Stadium mercoledì 18 dicembre alle ore 18.30: sfida secca che, in caso di parità al 90’, “sceglierà” la vincente ai tiri di rigore. La vincitrice di Atalanta-Cesena affronterà nei quarti di finale la vincente di Bologna-Monza.

La sfida di Bergamo arriverà, per il Cesena, tra il match interno con il Cosenza e il viaggio in casa della Juve Stabia.