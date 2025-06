La Lega A ha fissato oggi il calendario del primo turno di Coppa Italia Frecciarossa: il Cesena debutterà domenica 17 agosto alle ore 20.45 contro il Pisa e la sfida, come già anticipato, si giocherà al Manuzzi. La vincente affronterà al secondo turno (in programma il 24 settembre) chi passerà il turno tra Torino e Modena. Ufficializzata anche la data del 10 agosto per il turno preliminare Pescara-Rimini: si giocherà alle 20.30.