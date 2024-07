Coppa Italia, Cesena-Padova si giocherà domenica 4 agosto alle ore 20.30. In caso di vittoria, i bianconeri giocheranno sabato 10 agosto alle ore 18.30 al Bentegodi contro l’Hellas Verona

La Lega Serie A, che organizza la Coppa Italia Frecciarossa, ha ufficializzato date e orari del turno preliminare e anche dei trentaduesimi di finale. Come previsto, Cesena-Padova si giocherà domenica 4 agosto alle ore 20.30 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi: al termine dei 90 minuti, in caso di parità, si procederà subito con i tiri di rigore. La vincente affronterà poi al Marcantonio Bentegodi l’Hellas Verona: match che è stato programmato per sabato 10 agosto alle ore 18.30 e che sarà trasmesso anche in diretta su Italia 1.