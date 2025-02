Concreto e creativo: le mosse di Mignani per i cambi d’abito del Cesena

«Nel Cesena entrano il numero 14, Tommaso Berti, e il numero 23, Mirko Antonucci». Lo speaker dello stadio Zini di Cremona può rivendicare un primato: è stato il primo, nel girone di ritorno, ad aver annunciato due sostituzioni del Cesena durante l’intervallo. All’andata, invece, era stato “imitato” dal collega dello stadio Arechi. Lo scorso 29 ottobre, proprio contro la Salernitana in arrivo domani al Manuzzi, Michele Mignani aveva ordinato per la prima volta due cambi durante la pausa: quel giorno furono Ceesay e Francesconi a restare negli spogliatoi per fare posto ad Adamo e Antonucci. Ma se nella bolgia dell’Arechi, dopo l’espulsione di Fiorillo, la doppia sostituzione di Mignani era legata esclusivamente al turbolento contesto e di conseguenza alla situazione “disciplinare” del Cavalluccio, con l’ineffabile Scatena che aveva colpito il gambiano e il mediano faentino (oltre a Bastoni, sacrificato poco dopo), sabato scorso a Cremona il doppio cambio è stato per la prima volta di natura tattica.

La chiave del successo

Il passaggio dall’ormai classico 3-5-2 a un 4-3-2-1 “ibrido”, che si trasformava in un 4-4-1-1 in fase di non possesso, è stato determinante per due motivi: la difesa a quattro, con Berti e Saric (poi Bastoni) che scivolavano sulle corsie ad aiutare i due terzini Ciofi e Celia, ha limitato le scorribande della Cremo sulle fasce, mentre la posizione “variabile” del talento di Calisese, che “ballava” tra il centrocampo e la trequarti, ha permesso al Cesena di diventare spesso pericoloso al momento della riconquista del pallone. Il piano ordinato da Mignani è stato praticamente perfetto, proprio come lo era stato sei giorni prima contro il Pisa, quando l’allenatore del Cavalluccio aveva gestito benissimo il volante in seguito all’espulsione di Donnarumma, riequilibrando prima la fascia mancina con Celia per Berti e il passaggio al 3-4-2, e poi passando al 4-3-2 con il sacrificio di Piacentini e Saric e l’inserimento di due mezzali di qualità come Antonucci e Bastoni (con Adamo arretrato nel ruolo di terzino). Proprio contro i toscani, Mignani aveva cambiato per la prima volta nel girone di ritorno al riposo, Russo per Shpendi.