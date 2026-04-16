Cole verso Palermo-Cesena: “Nelle gare con me abbiamo mostrato un buon gioco, ma dobbiamo crescere”

Come una settimana fa, per questioni logistiche legate al viaggio, Ashley Cole ha anticipato ad oggi la conferenza stampa di presentazione di Palermo-Cesena (sabato, ore 17.15). Il tecnico inglese è ripartito dalla gara di sabato scorso contro la Juve Stabia: “Abbiamo analizzato la gara e per noi è tutto abbastanza chiaro anche oggi: la differenza, a Castellammare, l’hanno fatta solo gli errori che abbiamo commesso. Il secondo tempo è stato migliore di quanto sia stato valutato a caldo, perchè abbiamo avuto 8-9 possibilità per segnare, ma non le abbiamo sfruttate. Giustamente siamo valutati per i gol e non per le chance, quindi dobbiamo migliorare”.

Cole è tornato sul difetto che il Cesena ha sempre mostrato in questo primo mese della sua avventura italiana: “Togliendo Mantova, in effetti abbiamo sempre fatto bene solo per 45 minuti, che ora devono diventare 90. In tutte queste gare abbiamo mostrato un buon gioco e trame migliori, come confermato dalle statistiche, ma ora dobbiamo crescere e uccidere le gare quando ne abbiamo la possibilità”.

Finale su Francesconi e Shpendi: “Conosco la storia di Matteo e so quanto sia importante per il club, ma a centrocampo ho tante possibilità. Nelle ultime gare non è sceso in campo perchè ho preferito schierare chi, a mio avviso, aveva qualcosa in più. Quanto a Cristian, sabato ha avuto 4 occasioni e penso che sia contento di averne così tante, quindi non c’è assolutamente nessun problema legato al ruolo. Io sono contentissimo di lui, deve solo avere più killer instinct”.