Cole: “Un buon Cesena nel primo tempo, poi è mancata determinazione” VIDEO

Dopo la brutta sconfitta del Cesena a Castellammare, Ashley Cole prova a spiegare le cause in sala stampa: “Nel primo tempo abbiamo fatto una buona prestazione ma se non hai il ‘killer instinct’ per concretizzare è difficile fare risultato. Sono soddisfatto per la prestazione del primo tempo ma dobbiamo migliorare per capitalizzare quelle occasioni”.

Nel secondo tempo la squadra è sembrata confusa e spaesata: “Non userei la parola ‘confusa’ o ‘spaesata’. Ora ci aspettano quattro finali e dobbiamo spingere forte. Non abbiamo iniziato il secondo tempo come il primo, in questo dobbiamo migliorare. I ragazzi sono consapevoli del cammino che c’è da fare”.

E l’intensità? “E’ la chiave del nostro gioco, dobbiamo continuare a lavorare. Non è facile da sviluppare visto che mancano poche partite al termine ma ci dobbiamo provare. I ragazzi erano carichi, ma abbiamo perso: devo rivedere la partita, ripensare a ciò che è successo per crescere. Se i ragazzi vogliono sognare, devono migliorare nella lettura dei momenti per evitare errori che possano compromettere il risultato. Oggi il primo gol ha pesato e ho detto ai ragazzi di non aver paura di reagire, di combattere, di lavorare e di crescere”.