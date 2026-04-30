Cole prepara il lancio di Castrovilli: “Cesena, a Carrara serve un’altra faccia”. Amoran fuori per scelta tecnica, c’è Tosku tra i convocati

Prima di salire sul pullman in direzione Carrara, il tecnico del Cesena Ashley Cole, con il trolley già con sé, ha presentato la gara di domani (ore 15) in programma allo stadio dei Marmi. “Mi aspetto – ha spiegato - una gara da tre punti in cui dovremo mostrare un’altra faccia, un altro piglio rispetto all’ultima. Dobbiamo costruirci più possibilità per andare in gol contro una Carrarese che gioca con intensità e coraggio”.

Per la prima volta il Cesena è fuori dai play-off: “I ragazzi sono consapevoli della classifica, ma sono fortunato ad allenare un gruppo solido che capisce il momento e sa come crescere”.

Visto il buon impatto nella ripresa contro la Sampdoria, Cole non ha escluso l’impiego di Berti in mediana e Castrovilli sotto punta dal primo minuto: “Sì è possibile perché hanno avuto un buon impatto nell’ultimo match”.

Sull’assenza di un direttore sportivo: “Abbiamo gestito l’assenza di un diesse, ma Massimo Agostini, soprattutto, Corrado Di Taranto e Nick Aiello mi hanno aiutato a decifrare le situazioni dal momento del mio arrivo”. Sul rapporto con la proprietà presente la settimana scorsa: “Abbiamo parlato di tante cose, del futuro, dei giocatori, delle infrastrutture per migliorare il mio lavoro e portare il club dove merita”.