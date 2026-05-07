Cole lancia lo sprint per Cesena-Padova: “I giocatori devono essere consapevoli di essere sotto pressione e sotto giudizio”

Ultimo impegno della stagione regolare per il Cesena venerdì sera al Manuzzi (ore 20.30) contro un Padova già in vacanza. Le parole alla vigilia del tecnico Ashley Cole alla ricerca di punti per agganciare i play-off: “Non ho mai visto un avversario arrendevole anche se non ha obiettivi. Mi aspetto un Padova che vorrà ottenere il migliore risultato possibile. La nostra formazione resterà la stessa, potranno cambiare le posizioni di qualcuno in relazione all’approccio dell’avversario”.

Dovrà invece cambiare la mentalità come un contrariato tecnico inglese aveva chiesto al termine della gara contro la Carrarese: “Ero arrabbiato, ho parlato a caldo. So che i miei giocatori hanno sempre dato tutto sotto il profilo dell’impegno, ma possono dare di più e loro devono essere i primi a credere in loro stessi. È giusto avere aspettative sui giocatori, che devono essere consapevoli di essere sotto pressione e sotto giudizio. Amo il mio lavoro, non intendo cambiare il mio approccio. Voglio lasciare la mia impronta e migliorare questo club, ma serve tempo”.

Si riparte dalla inviolabilità della porta da due gare: “Ho chiari la mentalità e lo stile di gioco del calcio italiano, più votato alla difesa. È positivo non avere preso gol e fermato l’emorragia, ma domani mi aspetto anche di vedere una squadra pericolosa davanti. Dobbiamo soltanto svoltare e trovare la vittoria”.