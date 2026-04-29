Cole ha ribaltato le gerarchie del centrocampo del Cesena, ma a non giocare più sono i mediani con la migliore media-punti

L’anello di congiunzione tra due mondi contrapposti ha un nome e un cognome: Tommaso Berti. Il talento di Calisese è l’unico centrocampista che ha messo d’accordo Michele Mignani e Ashley Cole: al netto del modulo, dell’interpretazione tattica e delle richieste in campo, Berti giocava sempre con l’allenatore ligure e gioca sempre ora che in panchina c’è il tecnico inglese. Per il resto, nel cuore del Cesena, le gerarchie sono completamente cambiate. Con Mignani i due centrocampisti inamovibili (o quasi) erano Michele Castagnetti e Matteo Francesconi, mentre Cole si affida sistematicamente agli altri due colleghi, al secolo Dimitri Bisoli e Simone Bastoni.