Cole e la settimana corta del Cesena: “So che non siete abituati, ma un break ogni tanto ci vuole”

Dalle parole di Ashley Cole trasudano serenità ed energia. Parla (ancora, sempre e solo in inglese) con calma serafica, cercando di scandire ciò dice perché vorrebbe che tutti lo capissero o quantomeno che chi mirabilmente lo traduce, l’addetto stampa Marchetti, riuscisse a cogliere tutte le sfumature. Il tono di voce di Cole è soave e pacato, mai piatto e riesce a far arrivare in chi lo ascolta tutto il suo trasporto emotivo, tutta la sua immensa passione per il football. Se diventerà un grande allenatore, saranno gli anni a dirlo: di sicuro il suo impatto con il mondo Cesena non è stato banale e gli sono state sufficienti tre settimane per iniziare a lasciare una traccia. Come? Così.