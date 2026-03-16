Cole è il primo allenatore inglese del Cesena, ma c’è anche il precedente di Marcus W. Bruce

Ashley Cole è il terzo tecnico straniero, il primo di nazionalità inglese, a guidare il Cesena. In realtà già un altro allenatore d’Oltremanica era stato designato per guida i bianconeri. Storia del campionato di Serie C 1949-1950: tale Marcus W. Bruce, allenatore federale inglese, disse inizialmente sì, tuttavia, a causa di precedenti impegni con la formazione scozzese del Motherwell, chiese di ritardare il suo arrivo a Cesena al mese di ottobre, quando il campionato era già iniziato. Marcus W. Bruce non si fece mai vedere in Romagna e così Arnaldo Pantani, che nell’attesa aveva assunto le redini della squadra in via transitoria, proseguì la sua avventura sulla panchina del Cesena.