Cole è il primo allenatore inglese del Cesena, ma c’è anche il precedente di Marcus W. Bruce

Ashley Cole è il terzo tecnico straniero, il primo di nazionalità inglese, a guidare il Cesena . In realtà già un altro allenatore d’Oltremanica era stato designato per guida i bianconeri. Storia del campionato di Serie C 1949-1950: tale Marcus W. Bruce, allenatore federale inglese, disse inizialmente sì, tuttavia, a causa di precedenti impegni con la formazione scozzese del Motherwell, chiese di ritardare il suo arrivo a Cesena al mese di ottobre, quando il campionato era già iniziato. Marcus W. Bruce non si fece mai vedere in Romagna e così Arnaldo Pantani, che nell’attesa aveva assunto le redini della squadra in via transitoria, proseguì la sua avventura sulla panchina del Cesena.

Prima di Cole solo due tecnici stranieri, entrambi dell’allora illustre “scuola danubiana”, hanno avuto il privilegio di guidare il Cesena. Il primo fu Karl Sturmer, austriaco di Vienna che guidò i bianconeri nella stagione 1942-1943 e che è stato importante soprattutto perché creò le basi per il primo settore giovanile: Sturmer nel 1943 trovò la morte in Romagna, a Faenza, per mano di un soldato tedesco. Il secondo e ultimo tecnico straniero del Cesena fu l’ungherese Andras Kuttik nel campionato 1950-1951 ma la sua fu una parentesi del tutto negativa che si concluse con un esonero. Kuttik nella stagione successiva volò in Messico per allenare il Guadalajara.