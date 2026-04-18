Cole dopo Palermo-Cesena: “Abbiamo dominato la partita, ma si vince in entrambe le aree di rigore”

Alla fine la conferenza stampa post-partita di Ashley Cole dopo Palermo-Cesena non può che partire dalle condizioni di Jonathan Klinsmann: “È stato trasportato in ambulanza in ospedale. Ha riportato un taglio nella zona della nuca ed è seguito dai medici che ci hanno rassicurato sulle sue condizioni generali. Siamo in attesa di aggiornamenti al termine dei controlli medici”.

Poi Cole passa alla gara: “Abbiamo affrontato una squadra che è terza in classifica, che ha giocatori davvero molto bravi e abbiamo dominato ancora una volta la partita. Come ho già detto, però, sia prima di questa sfida che la settimana scorsa, la partita si vince in entrambe le aree di rigore: se si hanno occasioni e non le si sfruttano e ci sono momenti in cui non si difende bene l’area, diventa un problema ed è quello che dobbiamo migliorare”.

Tra le note positive, il ritorno in campo di Castrovilli che ha avuto un ottimo impatto: “Ora per lui sarà fondamentale mantenersi in forma, continuare ad allenarsi con grande impegno e, speriamo, nelle tre partite che restano di poter vedere il meglio di lui. Credo che Castrovilli sia stato bravissimo, così come Olivieri”.