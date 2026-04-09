Cole con fiducia verso Juve Stabia-Cesena: “La squadra si applica e mi segue”

Orgoglioso, determinato e convinto. Ma certo non sazio fino in fondo. È questo l’umore di Ashley Cole a due giorni dal prossimo match di campionato contro la Juve Stabia (sabato ore 15 stadio Menti). E consapevole di quanto espresso dal suo Cesena nelle ultime uscite del torneo. “Sono contento che si sia già vista qualche differenza rispetto al passato nelle ultime due partite - afferma Cole in conferenza stampa - mi fa piacere che la squadra si sia applicata per recepire le novità tattiche che ho apportato, anche se si tratta ancora di una piccola parte di quello che chiedo ai giocatori. Dobbiamo continuare a lavorare, ma già col SudTirol ho visto una squadra che ha recepito le mie idee. Le prossime partite serviranno per migliorare”.

Sulla Juve Stabia Cole ha detto: “Sono consapevole che ci attenderà uno stadio molto caldo e capace di influire. Mi aspetto una Juve Stabia tenace, con calciatori forti che lottano in mezzo al campo. Possono giocare a tre o a quattro, ha elementi validi sull’esterno e forti nell’uno contro uno. Dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che si presenteranno per indirizzare la partita a nostro favore”.

Il dato più evidente che ha caratterizzato le prime partite del Cesena con l’inglese in panchina è la sfortunata coincidenza che vede il Cavalluccio passare sempre in svantaggio per primo. “L’inizio dei match è un aspetto da migliorare - riconosce - ma da quando sono qui io, la squadra ha sempre cercato di ribaltare lo svantaggio. E questo è un aspetto positivo. Che non è, invece consegnare sempre il primo gol all’avversario. La soluzione è solo partire forte fin dal primo minuto”.