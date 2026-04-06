Cole: “Cesena, ho visto dei progressi. Shpendi a sinistra? Anche Henry partiva da lì” VIDEO

Il Cesena muove la classifica e Ashley Cole analizza l’1-1 con il Sudtirol: “Prendere un gol all’inizio del match ti fa perdere un po’ di ritmo ma fa parte del gioco. Io chiedo alla squadra di giocare con spensieratezza, accettare rischi. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni da capitalizzare ma dobbiamo insistere con convinzione e accettando i rischi”.

Rispetto al Catanzaro, ha visto una crescita? “Vedo progressi, abbiamo controllato meglio il match. Siamo dispiaciuti per la mole di occasioni create che non siamo riusciti a capitalizzare. Vincere è difficile ma dobbiamo insistere per cercare di fare più gol. In generale sono soddisfatto, dobbiamo continuare a giocare con pressione e intensità. Sono sicuro che potremo crescere ancora molto”.

Così Cole sulla posizione di Shpendi: “Mi piace a sinistra è efficace, si lega bene, è veloce e sa andare in uno contro uno. I ragazzi devono superare il concetto stretto di posizione, dobbiamo segnare insieme. In passato ho giocato con Henry che non era centrale ma partiva da sinistra: Cristian può sfruttare le sue potenzialità e migliorare”.

I cambi stavolta hanno dato poco, rifarebbe le stesse scelte? “Sì, è importante sfruttare la profondità della rosa, poi non è sempre facile azzeccare i cambi giustì. Quello che conta è che o ragazzi entrino con la mentalità giusta ed è quello che hanno fatto”.