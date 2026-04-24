Cole carica il Cesena: “Contro la Samp vogliamo vincere per dare una soddisfazione a Klinsmann”

Non ci sono alternative. L’epilogo del prossimo match del Cesena contro la Sampdoria (sabato all’Orogel Stadium alle ore 19.30) può essere solo e soltanto uno: vittorioso. È stato categorico, Ashley Cole, allenatore dei bianconeri nella presentazione della partita contro i blucerchiati. “Mi aspetto una gara tosta - ha ammesso Cole -. Ma la nostra posizione in classifica ci impone di vincere. Sappiamo che la Sampdoria verrà qui per fare risultato. Conosciamo la sua storia e i suoi giocatori. Ma questo non deve farci paura” .

Tra le note positive dell’ultima trasferta siciliana contro il Palermo c’è stato il rientro in campo di Gaetano Castrovilli, fermo da settimane per un infortunio che lo perseguita fin dai tempi di Bari. “Castrovilli a Palermo ha mostrato grandi qualità - ha dichiarato l’allenatore inglese -. Si è allenato bene in settimana. È un calciatore che può ricoprire più ruoli. Forse nella posizione del “numero 10” rende più che in altre. È un giocatore che ci permette di sviluppare il nostro gioco”.

Ma gli elogi di Cole coinvolgono tutto il gruppo squadra. “Tutti i ragazzi mi hanno dimostrato grande duttilità e disponibilità al sacrificio. Quello che mi aspetto da tutti - ha ribadito - è che siano capaci di occupare tutte le posizioni che chiedo. Anche in base allo sviluppo delle singole partite. Penso a Castrovilli e Ciervo col Palermo: il loro ingresso ci ha permesso di dare un volto nuovo alla manovra offensiva. Sono tutti giocatori determinati, concentrati e capaci di impegnarsi e applicarsi. E questo mi permette di avere una grande libertà e serenità nelle scelte”.

Contro la Samp di Lombardo sarà il momento di Siano. Il secondo portiere del Cesena farà il suo debutto in B in sostituzione dell’infortunato Klinsmann. “Siano l’ho visto bene. So che non gioca da molto, ma questo dimostra che tutti i miei giocatori possono essere pronti se chiamati in causa. Crediamo tutti in lui, io per primo - ha dichiarato con sicurezza -. Lui ha molta fiducia in sé stesso e non vedo l’ora di osservarlo in campo perché potrà darci un grande contributo in questo fine di stagione”.

Sull’assenza del portiere americano ha detto: “Ci dispiace molto per quello che è accaduto a Klinsmann perché è un giocatore essenziale in campo come fuori. Vogliamo regalargli una soddisfazione”.