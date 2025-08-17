Ciofi: “Ho fiducia nel Cesena, ogni gara è un crescendo”

Andrea Ciofi analizza la sconfitta ai rigori del Cesena contro il Pisa: “Come prestazione siamo andati in crescendo rispetto a quelle precedenti e anche i ragazzi nuovi stanno entrando nei meccanismi. Ci serve tempo, ma sono convinto che col tempo cresceremo ancora. Ogni partita è stata un crescendo e sono fiducioso”.

Quale l’aspetto più negativo di questa sera: “Beh, quello che avevamo preparato l’abbiamo fatto in campo. Parlando della difesa, stiamo cercando di capirci al volo con Zaro, visto che questo è un calcio in cui bisogna andare in avanti e dobbiamo adeguarci anche noi difensori. Bisoli è molto utile per la sua bravura a recuperare palloni”.