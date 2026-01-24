Ciofi e i rimpianti del Cesena: “Dalle immagini quel pallone del 2-2 sembrava dentro” VIDEO

Il carisma e la tempra del capitano di Andrea Ciofi non è solo una questione di campo. E così, davanti a una sconfitta determinata per la maggior parte dalla mala sorte, il difensore romano idolo della tifoseria del Cesena non esita a prendere le difese dei compagni e a elogiare una prestazione di spessore contro il Bari. Chiarezza che si esprime in tutto e per tutto. “Sì. Appena rientrati negli spogliatoi abbiamo visto il video del gol e il fermo immagine. Il pallone sembrava avesse superato del tutto la linea di porta – ha ammesso senza tante remore Ciofi -, ma senza gol line technology in Serie B i dubbi restano. Ma questo è quanto. Guardiamo alla partita fatta e alle tante occasioni create”.

E ai meriti del suo Cesena. “Ho visto una squadra viva, che fin dal primo minuto ha attaccato e voleva segnare – ha analizzato a mente calda, ma lucidissima. Mi tengo stretto questo, poi sappiamo che gli episodi sono determinanti in Serie B. Da dire c’è ben poco. Ognuno di noi sa che partita ha fatto. È stata una grande prestazione. A livello di intensità, forse, abbiamo giocato il miglior primo tempo della stagione”. Infine, un cenno della sempre presente positività del ragazzo romano. Specchio del suo Cesena. “Non dobbiamo buttarci giù, ma continuare così perché possiamo ancora toglierci tante soddisfazioni” – ha concluso deciso Ciofi.