Ciofi conquistato dal Cesena: “Un grande gruppo si merita tutto questo” VIDEO

Il segreto di un Cesena terzo in classifica che rimonta due gol al Mantova? Capitan Andrea Ciofi non ha dubbi: “L’energia sta sempre nel gruppo. Stasera come dall’inizio della stagione. Vincere dopo essere andati sotto di due gol spezza le gambe. La squadra, invece, è rimasta lì e ha fatto di tutto per portare il risultato a casa. E questo è il risultato di una squadra forte che lavora durante la settimana e che sta bene insieme”. Ma guai a montarsi la testa. Il “veterano” da 250 presenze con la maglia bianconera predica calma: “I piedi stanno saldi e forti per terra. La nostra posizione di classifica sembra normale, ma non è così. Mancano troppe partite alla fine del campionato. Siamo felici, ci godiamo il viaggio, ma calma”. Sull’esultanza del compagno nonché amico di infanzia Gianluca Frabotta che ha ricordato la sua dopo il gol vittoria di Pierozzi in quel Cesena Pescara che riportò il Cavalluccio in Serie B ha detto: “Quando ci sono queste rimonte e segni sotto la curva, con lo stadio che piano piano si carica l’esplosione di gioia non la contieni. Sono emozioni belle che si merita il gruppo”.