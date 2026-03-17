Ciofi: “Cesena, prestazione inaccettabile, così non si va da nessuna parte”

Dopo il tracollo del Cesena a Mantova, Ashley Cole non parla (sarà presentato giovedì pomeriggio alla stampa) e per le interviste si presenta il capitano Andrea Ciofi: “Veniamo da giorni di cambiamenti e quando si cambia in poco tempo è difficile. Ci sono state delle richieste diverse dal nuovo allenatore e ci sarà da lavorare tanto. La prestazione di oggi non è accettabile. Così non si va da nessuna parte”.

Il nuovo modulo non ha funzionato e Ciofi ammette: “Quando cambi modulo dopo due anni passati a giocare in un certo modo non è facile, però non è una giustificazione per la nostra prestazione. Ora dobbiamo cercare di capire cosa vuole il nuovo allenatore”.

Cole come comunicava con la squadra? “Lui ci ha dato tante richieste e per ora non riusciamo ad accontentarlo, c’è bisogno di tempo”.

Ora i play-off sono in pericolo: “Chi era dietro si sta avvicinando, però noi meritiamo di farli. Ci sarà da sudare ma è ancora tutto aperto, il gruppo non vuole mollare e ci crederemo fino alla fine”.