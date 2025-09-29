Ciofi: “Attento Cesena, il Frosinone è lanciatissimo”

Un altro esame molto impegnativo attende il Cesena, nel pieno di un inizio di campionato ricco di punti e belle prestazioni. I bianconeri di Michele Mignani sono di scena domani sera (ore 20.30) allo Stirpe per affrontare il Frosinone. Il capitano Andrea Ciofi, tra i grandi protagonisti del pareggio con il Palermo, inquadra la sfida in terra ciociara:” Sarà una partita difficilissima, perché il Frosinone sta bene ed è lanciatissimo. Dovremo correre tanto, fare molta attenzione ai loro esterni e vincere più duelli possibili. Giocare subito non è un problema, perché stiamo bene e perché tutti in questa squadra sanno ritagliarsi un ruolo da protagonisti, a cominciare da chi gioca meno”. Tra i convocati si rivede Frabotta.