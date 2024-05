Cinquanta giorni dopo il Pescara, il Cesena è al punto di partenza

Cinquanta giorni dopo Cesena-Pescara, il Cavalluccio è ancora al punto di partenza. Nel senso che ha un allenatore con un altro anno di contratto ma non ha ancora comunicato chi sarà a guidare il Cesena nella prossima Serie B: Toscano o un altro? Domani ci sarà una nuova call conference tra Artico e la proprietà, che è negli Usa per impegni di lavoro (non si sa quando qualcuno della famiglia Aiello o di quella Scotto riuscirà ad essere a Cesena). Da approfondire i discorsi su budget, sui rinforzi da inserire in società (arriverà un direttore generale?) e in sintesi su come strutturare il club. Per l’allenatore sembra che nessuno abbia fretta e difficilmente si avranno novità prima di un paio di settimane.