Ci fu un tempo in cui Cesena fungeva da trampolino di lancio per gli allenatori

Dalla scrivania alla panchina. Dopo aver scelto il nuovo direttore sportivo Andrea Mancini, che sarà ufficializzato tra giovedì e venerdì (domani farà la rescissione consensuale del contratto che aveva con la Sampdoria) e sarà presentato quasi certamente lunedì 8, il Cesena dovrà occupare l’ultima casella ancora vuota e riservata all’allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione.

Al vaglio di Mancini junior e della proprietà ci sono (almeno) quattro o cinque nomi, oltre a quello di Ashley Cole, la cui conferma sembrava scontata fino all’inizio della scorsa settimana mentre oggi non lo è più. Tecnico inglese a parte, al momento ci sono due tipi di profilo diversi sul tavolo: il Cavalluccio segue tecnici in cerca di riscatto come Guido Pagliuca o Davide Possanzini (entrambi reduci da un esonero dopo due ottime stagioni con Juve Stabia e Mantova, portate in B due anni fa) o debuttanti assoluti come Francesco Tomei e Daniele Galloppa. La posizione del primo è subordinata al risultato dell’Ascoli, che tra questa sera e domenica giocherà la doppia finale play-off contro l’Union Brescia (dovesse salire in B resterebbe nelle Marche), mentre il secondo ha tanti estimatori tra i cadetti, a partire dal Modena, che due giorni fa ha incontrato l’ormai ex tecnico della Fiorentina Primavera campione di Italia. Ci sarebbe poi un quinto profilo, quello di Antonio Calabro, che ha deciso di chiudere la sua esperienza con la Carrarese: sta discutendo per la rescissione con il club toscano, ma su di lui ci sarebbero al momento un paio di “big” del campionato cadetto. In attesa di scoprire il nome del nuovo allenatore del Cavalluccio, in riva al Savio potrebbe rinnovarsi una tradizione che ha caratterizzato la storia del Cesena, sia nel calcio di una volta che negli anni Duemila: il lancio di un debuttante.