Chi segna in Italia più del Cesena? Altri due... Cesena: anche le giovanili sono macchine da gol

Il punto esclamativo messo da Tommaso Berti lunedì contro la Recanatese non ha fatto lievitare solo il fatturato del trequartista di Calisese, che non aveva mai firmato una doppietta tra i professionisti, ma ha anche permesso al Cesena di salire a 77 gol stagionali in campionato. Non è un numero casuale e neppure banale. Perché è il numero dei gol che ha raccolto in Serie A la capolista Inter: grazie al 3-0 sulla Recanatese, il Cavalluccio ha affiancato la squadra di Simone Inzaghi al primo posto come miglior attacco d’Italia tra i professionisti. Sottolineato che l’Inter avrà a disposizione più partite per superare quota 77 (in Serie A mancano sei giornate, in C soltanto due) e per aumentare il raccolto, in questo momento non esistono squadre tra i professionisti che hanno segnato più gol del Cesena di Mimmo Toscano. Ma allargando lo sguardo e considerando anche i primi due campionati giovanili riservati ai club professionistici (Primavera e Under 17), ci sono due formazioni che vantano un attacco più prolifico di Cesena e Inter: curiosamente e incredibilmente sono il Cesena Primavera e il Cesena Under 17. Sì, avete letto bene: le uniche due squadre che hanno segnato più gol del Cesena sono altri due... Cesena.

I grandi

Consultando tutte le classifiche dei cinque campionati professionistici, nessuno ha segnato più di 77 gol, primato condiviso appunto dai bianconeri di Toscano in Serie C e dai nerazzurri di Inzaghi in Serie A. In Serie B l’attacco più prolifico è quello del Venezia, che ha raggiunto quota 60 grazie alla doppietta di Tessmann contro il Brescia, mentre in Serie C le altre due squadre che comandano il girone settentrionale e quello meridionale sono rispettivamente la capolista Mantova (con 68 gol all’attivo) e l’Avellino, che di reti ne ha realizzate 61. In Serie D c’è chi ha segnato più di Cesena e Inter è il Trapani (87 gol), ma i siciliani un campionato professionistico lo giocheranno solo l’anno prossimo.

I piccoli

Dai senior ai giovani. E qui c’è la vera sorpresa. Prendendo in considerazione soltanto le categorie dove si disputano partite da 90 minuti come tra i “grandi”, quindi Primavera e Under 17 (che hanno 99 squadre al via e non 100 per le assenze di Juve Next Gen e Atalanta Under 23, solo in parte “coperte” dalla presenza del San Marino), si scopre che solo due squadre hanno segnato più gol: il Cesena Primavera e il Cesena Under 17. Nei sette gironi dei campionati Primavera (da quello unico di Primavera 1 ai sei complessivi di Primavera 2, Primavera 3 e Primavera 4) i bianconeri di Campedelli segnano più di tutti: ben 81 gol in 26 giornate di campionato. Al secondo posto c’è la Cremonese, capolista del Girone A di Primavera 2 con 75 reti mentre al 3° posto il Modena, che comanda il Girone A di Primavera 3 e ha segnato 70 gol in 24 partite. Restando sul Cesena, il miglior marcatore è Valentino Coveri, che ha segnato gli stessi gol di Cristian Shpendi con i “grandi” (20), mentre alle sue spalle c’è Amadori con 15 centri, seguito dal tandem Ghinelli-Giovannini (7 gol a testa). Ancora meglio hanno fatto gli Under 17 di Juri Tamburini, che curiosamente non sono in testa alla classifica ma vantano il miglior attacco di tutti con 89 gol davanti a Vicenza (76) e Spal (71). Il miglior marcatore è Galvagno con 15 reti, seguito da Okolo e Bertaccini, entrambi in doppia cifra con 10 centri a testa, mentre al quarto posto c’è Filippo Berti, fratello minore proprio di Tommy, al quale può rinfacciare di aver segnato di più in questa memorabile stagione. All’insegna dei gol.