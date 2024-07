Chi si ricorda di Isaac Donkor e del suo unico gol segnato a Cesena? Molti sportivi bianconeri dovranno probabilmente compiere uno sforzo di memoria, ma non un allora tredicenne tifoso di Calisese che ha scolpito nella mente quella rete del difensore ghanese nell’ultimo campionato cadetto disputato dal Cavalluccio. Oggi “l’enfant du pays” Tommaso Berti ritrova la Serie B non più da spettatore o raccattapalle, ma da atteso protagonista in campo.

Responsabilità

La fiducia dell’allenatore e della società nei suoi confronti e l’affetto del pubblico che lo ha visto crescere fanno di Berti uno dei giocatori più in vista all’esordio tra i cadetti: «Essendo nato qui, sin da quando sono entrato nelle giovanili ogni volta che indosso la maglia bianconera sento la responsabilità di rappresentare il Cesena per me, per i miei familiari e per tutti quelli che vengono a guardarci. Quest’anno ancora di più perché si torna a fare la serie B dopo diversi anni».

Oltre alla responsabilità ci sono in Berti la curiosità di confrontarsi con un campionato di categoria superiore e la volontà di farsi trovare pronto: «Quello che mi intriga di più è vedere il livello della Serie B, come ci possiamo stare e dove potremmo arrivare come squadra. Le sensazioni sono buone. Abbiamo svolto un’ottima preparazione sotto l’aspetto fisico, tecnico e mentale. Fin dal primo giorno tutti abbiamo spinto forte. Forse ci manca qualcosa per essere pronti per l’inizio del campionato, ma in generale siamo a buon punto. Rispetto all’anno scorso il sistema di gioco è abbastanza simile, quindi noi che c’eravamo ci ritroviamo nelle stesse posizioni in campo. Ma stiamo provando anche soluzioni nuove sotto vari aspetti e non vediamo l’ora di provarle nelle prossime partite».

Ricordi di infanzia

Anche individualmente ogni sforzo del numero 14 è teso a dimostrarsi all’altezza per il gran debutto: «Per quel che mi riguarda stiamo lavorando ancora un po’ sulla forza, sulla fisicità e sulla cattiveria da mettere in campo. E già domenica, anche se non sarà ancora campionato, c’è tanta attesa per la prima partita ufficiale in coppa Italia».

Per il campionato si dovranno attendere ulteriori due settimane, che sono nulla in confronto ai sei anni dall’ultima partecipazione alla Serie B, come Berti sa bene: «In quella stagione feci il raccattapalle in un paio di gare, compresa quella contro il Parma in cui Moncini fece due gol. Ricordo la salvezza raggiunta all’ultima giornata, anche se poi finì male (fallimento societario, ndr). Ma la partita, vista sugli spalti, che più mi è rimasta nella mente è Cesena-Pescara 4-2 con gol di Donkor».