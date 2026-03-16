Che fine ha fatto Jack Mesure? Il Chelsea non vuole liberare il tecnico che Cole ha scelto come suo vice al Cesena

Che fine ha fatto Jack Mesure, tecnico che il Cesena ha annunciato domenica come vice di Ashley Cole nella sua prima avventura da capo allenatore? Il tecnico inglese, sotto contratto con il Chelsea con il ruolo di supervisore dei giocatori in prestito, non si è presentato nel ritiro di Mantova, dove era atteso per il tardo pomeriggio di oggi. Mesure, che Cole vuole fortemente come suo assistente in bianconero dopo aver condiviso l’esperienza nelle giovanili del Chelsea, è ancora a Londra in quanto sono sorte criticità al momento di uscire dal contratto. Mesure e Chelsea dovrebbero rivedersi nella mattinata di martedì per cercare una soluzione “pacifica” che al momento non è scontata. Così come a questo punto non è scontato che Mesure possa diventare il vice di un Ashley Cole che saprà solo alle 16 di martedì, a poche ore dal calcio di inizio di Mantova-Cesena, se potrà sedere in panchina o se dovrà andare in tribuna, visto che la Figc oggi non ha provveduto a vidimare il tesseramento del tecnico.