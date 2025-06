Giorgio Zamuner nuovo diesse del Vicenza. Lo ha annunciato il patron biancorosso Stefano Rosso. Ora restano Filippo Fusco e Stefano Stefanelli in corsa per il ruolo di direttore sportivo a Cesena. Così Rosso oggi in conferenza stampa a Vicenza: “Riteniamo che sia arrivato il momento per cambiare e fare qualcosa di diverso. Zamuner verrà presentato nei prossimi giorni”