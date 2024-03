Cesena, voglia di Serie B. Toscano: “Noi siamo pronti”. Già prenotati in 15.196, restano poco più di 200 biglietti a disposizione

Il Cesena ha il primo match-point promozione domani al Manuzzi (ore 16.15) contro il Pescara in uno stadio vestito a festa con almeno 15mila spettatori. “La squadra si è allenata con la stessa concentrazione e voglia di affrontare questa partita - ha detto Domenico Toscano in conferenza stampa - domani sarà importante e noi siamo pronti. Abbiamo insegnato a questi ragazzi a vivere questi momenti, a saper gestire le pressioni e usare bene la tensione. Questo è stato il nostro segreto, la squadra ha imparato a vivere ogni partita importante come ogni altra partita”.

La prevendita si è chiusa a quota 8.661 (491 i tifosi del Pescara) per un totale di 15.196 spettatori prenotati. Alle ore 19 restavano ancora 206 biglietti disponibili nei distinti, per cui domani sarà senza dubbio dichiarato il sold out per la parte relativa al Cesena. Il tecnico calabrese sente l’aria dei giorni speciali, a coronamento di un percorso che lo ha visto tra i grandi protagonisti: “Anche gli allenatori fanno un percorso. Quest’anno ho lavorato in modo diverso e questa squadra non ne è solo il risultato, ma è molto di più. Abbiamo creato tanto insieme”. Sugli spalti ci sarà un clima speciale e Toscano vuole coglierne solo il meglio: “Quello che succederà prima e dopo non fa parte dei nostri pensieri, domani dobbiamo essere concentrati sui 90 minuti. Grazie alla Torres abbiamo sempre alzato di più l’asticella delle nostre prestazioni”. In casa bianconera tutti convocati, unico indisponibile certo Piacentini, mentre De Rose è rientrato parzialmente in gruppo e potrebbe provare a stringere i denti.